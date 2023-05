Deel begraafplaats achter stadhuis Kaprijke even niet toegankelijk

Annelies (36) opent nieuwe E-fit-stu­dio met speciaal ‘elektro­den­pak’: “Je wordt fit in slechts 20 minuten”

Vergeet uren sjouwen met gewichten in de fitness of tegen je zin gaan lopen wanneer het pijpenstelen regent. In de nieuwe E-fitstudio van Annelies Valepyn in Waarschoot kan je vanaf vrijdag je lichaam via een speciaal elektrodenpak trainen in slechts 20 minuten tijd. “Dat staat gelijk aan een work-out van 90 minuten.”