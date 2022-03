Conny (59) tapt na bijna 35 jaar laatste pint in café Jockey: “Ik had hier geen klanten, alleen maar vrienden”

Eeklo PORTRET. Wie is Michiel Steenbeke, het nieuwe baasje van de ‘naakte reus’? “Je moet opvallen. Ik neem hem zelfs mee naar de Tour de France”

Hij verkocht als jonge kerel stofzuigers, tapijten en bedden, maar dankzij de aankoop van de ‘naakte reus’ zit Michiel Steenbeke (50) van Adrem Keukens in Eeklo plots bij een select groepje van bekendste keukenbouwers van het land. Wie is die man, die ook in het verleden al voor geen stunt verlegen zat? “In ieder geval geen typische zakenman. Iemand zien lachen, is voor mij belangrijker dan een boekhouder die met 100.000 euro winst zwaait”, zegt Michiel, die intussen een passende naam voor de reus heeft gevonden.

