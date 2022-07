Burgerpanel voor fusie? Uitgesteld tot na de zomer

Oppositiepartij Samen van oud-burgemeester Filip Gijssels wil zo’n burgerpanel, om de inwoners optimaal inspraak te geven in een fusie. “De meerderheid wil eerst inzage in de studies die in de omliggende gemeenten lopen”, zegt Filip Gijssels. “Ze vragen ons om ons voorstel van een burgerpanel in september weer op de gemeenteraad te plaatsen. Wij willen het burgerpanel alle kansen geven, en gaan daar dan ook mee akkoord. Mochten we het nu laten stemmen hebben, had de meerderheid ons toch niet gevolgd.”