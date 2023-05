Burgerpanel Kaprijke kiest voor grote fusie: “Ook met Eeklo, maar ons landelijk karakter willen we behouden”

KIJK. 3 kilometer nieuwe weg en fietspaden, 179 nieuwe bomen en 22.000 struiken: Leopold­laan (N9) is weer open

De Leopoldlaan (N9) in Eeklo is woensdagavond officieel geopend. Na ruim acht maanden werken is de toegangspoort tot de stad vernieuwd, en is de Leopoldlaan nu echt een laan met het nodige groen. Kostprijs: 4,4 miljoen euro. Wij waren bij de opening.