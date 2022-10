Bosduathlon in Lembeekse Bossen

EEKLO/MALDEGEM LEVENSVER­HAAL. Voetballer en cultfiguur Dave Gijsel (50) plots overleden: “Pure rock ’n roll op en naast het veld”

Berucht, maar evenzeer geliefd, zowel bij vriend als vijand. De plotse dood van het Eeklose voetbalfenomeen en enfant-terrible Dave Gijsel (50) maakt veel emoties los. Een volksjongen die in de jaren negentig uitgroeide tot een echte cultfiguur en het bijna tot in de hoogste regionen van het profvoetbal schopte. De legende wil dat toenmalig Club Brugge-voorzitter Antoine Van Hove hem ooit wegplukte aan de toog van een Eekloos café om hem driekwartier later af te zetten op het trainingsveld van blauw-zwart. Maar Dave scoorde te graag, zowel op als naast het veld.

