Wat te doen in het Meetjes­land en Deinze dit weekend? Van Loredana in Sint-Lau­reins tot ronkende tractoren in Assenede

Het voorlaatste weekend van de zomervakantie lijkt weer gezellig te worden in de streek van het Meetjesland en de regio rond Deinze. Wij vonden en zochten vijf tips voor het weekend van 19 en 20 augustus. Van een triatlon in Deinze tot kermis in Wippelgem.