Bestuurster (23) die Noël doodreed, was in slaap gevallen achter het stuur: “Ik mis hem nog elke dag. We hadden zo veel aan elkaar”

Eeklo Avercon verdubbelt omzet in twee jaar tijd: “Werk van mensen afnemen? We zorgen er net voor dat bedrijven in ons land blijven”

Een echte wereldspeler. Met machines uit Eeklo die tot in Amerika en Azië staan. Maar weinig mensen weten wat er precies achter de muren van het bedrijf Avercon in de Ringlaan in Eeklo gebeurt. “We hebben net een nieuwe machine voor verpakkingen van e-commerce ontwikkeld. Ook dit kan wereldwijd scoren”, klinkt het. Wij gingen op bedrijfsbezoek.

16:40