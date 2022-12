Autodieven slaan toe in Lembeke, politie doet oproep naar getuigen

Wie helpt de politie aan de gouden tip? In de nacht van 12 op 13 december sloegen autodieven toe in Lembeke. Ze braken binnen in vier auto’s in de Ledestraat, Heihoek en Bardelare. “We hebben geen zicht op de werkwijze van de daders”, vertelt politiewoordvoerder Marino Longeville. We vragen daarom aan omwonenden met camera’s om videobeelden die tussen 00.00 uur en 05.00 uur werden gemaakt, te bekijken.”

Hoe de dieven binnenraakten in de wagens is voorlopig onduidelijk. Aan de voertuigen zelf was amper schade. De verdachten gingen aan de haal met GPS-toestellen en cash geld. “Heb je iets verdacht gezien? Een verdacht persoon of een verdacht voertuig? Alle info kan je ons bezorgen via mail: pz.meetjesland@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 09 376 46 46”, besluit de politie.