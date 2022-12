Aftellen naar oudste nieuwjaarsreceptie van het Meetjesland

Kaprijke heeft een traditie van zowat 25 jaar. “Traditiegetrouw zijn er op 1 januari kleine pretoogjes te spotten aan het plein van de ‘Man met de toeter’ in Kaprijke”, zegt Mieke De Bruyne van de werkgroep. “Tussen het feestgedruis door is het tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. We zijn blij dat we opnieuw een nieuwjaarsreceptie mogen organiseren. Alle inwoners van Kaprijke en Lembeke zijn ter hoogte van het stadhuis. Samen heffen we het glas. Daarnaast is er ook soep en een assortiment lekkernijen, voorzien door lokale ondernemers. Voor de allerkleinsten is er animatie in het stadhuis. De helden van de speelpleinwerking bouwen daar een eigen feestje. Wie langs komt maakt kans op een ballonvlucht.”