Aanleg fietssnelweg ligt stil na klacht van landbouwers

De aanleg van de fietssnelweg Eeklo- Zelzate zal al zeker drie maanden stilgelegd worden, want de Vlaamse overheid moet zich over de vergunning beraden. Het nieuwe stuk van 2,5 kilometer komt tussen de Wauterstraat in Kaprijke en de dorpskern van Bassevelde. Landbouwers menen nu dat de toegang tot hun boerderij en gronden in het gedrang komt. De provincie moet nu voor een extra motivatie voor de dag komen over hoe ze wel degelijk rekening houden met de situatie van de landbouwers. Volgens gedeputeerde Riet Gillis komt de afwerking van de fietssnelweg niet in het gevaar.