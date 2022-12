774.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Kaprijke hebben jullie in 2022 het meest geraakt: van onterechte flitsboetes tot boze varkensboeren

KaprijkeMaar liefst 774.000 keer werden dit jaar op HLN de stukken over Kaprijke gelezen. Waarvoor dank, beste lezer! Dit zijn de vijf verhalen die jullie in 2022 het meest hebben geraakt.

Het absolute topverhaal was dat van Kaprijkenaar Eddy Hautekeete (72). Die man werd begin dit jaar maar liefst vier keer geflitst in Namen, terwijl hij thuis in Kaprijke zat. Iemand had zijn nummerplaat vervalst en reed in Wallonië constant te snel. Het verhaal werd in heel Vlaanderen gelezen en meer dan 100.000 keer aangeklikt. Uiteindelijk loste hij het probleem zelf op door een nieuwe nummerplaat aan te vragen.

Eddy Hautekeete en zijn vrouw Rozanne haalden in maart van dit jaar ook al de krant, toen ze getuigden over de brutale moord op hun dochter Sally. Die moord gebeurde in de zomer van 2019, maar het is voor de ouders nog altijd wachten op een proces en hopen op wat gerechtigheid.

Ook Roger De Vlaeminck haalt het jaaroverzicht van Kaprijke, ook al had hij dat wellicht liever niet gehad. In augustus kwam hij ten val met zijn fiets en brak hij zijn sleutelbeen. Zijn getuigenis vanop zijn ziekenbed ging heel Vlaanderen rond.

Volledig scherm Roger De Vlaeminck op ziekenbed na val © RV

Varkensboer Nico Baeke uit Kaprijke gaf in mei een sterke getuigenis over het leven en werk in zijn sector. De Vlaamse varkensboeren waren toen niet opgezet met undercoverbeelden van Animal Rights. Hij kwam op voor zijn job en pikte het niet langer dat boeren steeds vaker in het verdomhoekje geduwd worden.

Volledig scherm Varkensboer Nico Baeke © Wannes Nimmegeers

En dan was er ook nog het verhaal van brandweerkapitien Patrick Goossens en zijn vrouw. Hun huis werd verwoest door een brand, maar ondertussen hebben ze het weer helemaal opgebouwd. Hun verhaal met happy end werd ook gretig gelezen, tot ver buiten Kaprijke.

