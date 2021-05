18-jarige vrouw overlijdt na aanrijding door vrachtwagen in Kaprijke

Rode licht genegeerd

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de vrachtwagenbestuurder die achter de camion reed negeerde de chauffeur met Roemeense nummerplaat het rode licht. “Hij vertraagde zelfs niet voor het oranje licht. Hij probeerde de jonge vrouw nog te ontwijken via de tweede rijstrook maar kwam te laat.” Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die moet oordelen over de precieze omstandigheden. Ook een tweede vrouwelijke bestuurder was ooggetuige van het ongeval. Zij was al enkele meters vooruit gereden, waarschijnlijk omdat zij, net als de bromfietsster, al groen licht had gekregen.