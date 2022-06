Zwembad in Kapellen twee weken gesloten vanwege jaarlijkse grote schoonmaak

Schoten/Wijnegem Aannemer start met afbraakwer­ken van oude Hoogmolen­brug

Een aannemer start maandag 13 juni met de afbraakwerken van de oude Hoogmolenbrug. De bedoeling is dat een maand later de nieuwe brug in gebruik genomen kan worden. Drie jaar nadat de voorbereidende werken van start gingen zal de grootste verkeersellende dan achter de rug zijn.

13 juni