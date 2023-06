Zo kom ik als echte West-Brabander tóch nog vaak op onbekende plaatsen in onze streek

Twee dames stelen voor 400 euro aan parfum op Meir

Het team winkeldiefstallen heeft twee dames in het oog gehouden die zich zenuwachtig gedroegen in een winkel op de Meir. Tot vier keer toe stopten ze parfums in hun handtas en verlieten vervolgens de winkel zonder te betalen. Ze werden gearresteerd, verhoord en terug vrijgelaten.