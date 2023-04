Zelfs zonder boeren en bouwers zucht Woensdrecht onder stikstof: ‘Het blijft komen vanuit België’

HUIZEN­JACHT. De Antwerpse polderge­meen­te Stabroek: “Een villa voor een miljoen? Dat is hier toch uitzonder­lijk”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedmakelaars. Deze keer trekken we naar de poldergemeente Stabroek. “Je woont hier nog in een groene long, maar tegelijkertijd ben je zo in de stad Antwerpen en ook Nederland is vlakbij.”