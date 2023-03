Woensdrecht wil Putse senioren zorg blijven bieden, maar de vraag is: hoe en waar?

Vrouw (38) riskeert 4 jaar cel na poging doodslag op echtgenoot: “Bedekt onder het bloed probeerde hij haar alsnog uit de wind te zetten”

Een 38-jarige vrouw uit Hoogstraten heeft haar echtgenoot in januari aangevallen met een groot keukenmes van liefst 27,5 cm lang. Ze plantte het mes eerst in zijn borst, en toen hij zich omdraaide om zichzelf te beschermen ook nog eens in de rug. De vrouw riskeert nu 4 jaar cel voor poging doodslag, hoewel ze zich na de feiten op een wel erg koelbloedige manier probeerde in te dekken.