Woede personeel Fokker Elmo dooft niet: ‘Als deze 48 uur staken niet helpt, komen er verrassingsacties’

REPORTAGE. Zonnige editie van Schelde­prijs lokt massa supporters: “Heel Schoten komt hier bijeen”

De Scheldeprijs eindigde woensdagavond weer in een massasprint. Uiteindelijk kwam de Belgische renner Jasper Philipsen als eerste over de meet op de Churchilllaan in Schoten. De oudste wielerklassieker van ons land was in de gastgemeente vooral weer één groot volksfeest, met dank aan het warme en zonnige weer. “Zo’n prachtige traditie als de Vlaamse wielerkoersen hebben wij bij ons niet”, klinkt het bij een groepje Amerikaanse en Australische fans.