West-Brabant neemt Milaan-San Remo over, Maas rijdt hele dag op kop en zijn maat Van der Poel wint: ‘Hoe mooi is dat’

Ex-Rode Duivel Moussa Dembélé eist 5.000 euro van Range Ro­ver-die­ven: “Hij verdiende 5 miljoen euro per jaar in zijn carrière. Die scha­de-eis kan wel wat minder”

“Hij weigerde eerst mee te werken aan die autodiefstallen, maar toen de woning van zijn moeder werd beschoten, is hij toch overstag gegaan.” Drie autodieven hebben minstens tien Range Rovers gestolen in de regio Antwerpen. Met een vernuftig systeem konden ze de autosleutels namaken en schakelden ze het alarm uit. Een van de slachtoffers was ex-Rode Duivel Moussa Dembélé, die nu een forse vergoeding eist. Hieronder het relaas van de feiten.