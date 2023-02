Werken veroorzaken beurtelings verkeer op Kalmthoutsesteenweg en Essensteenweg

Schoten Frank Mercelis brengt ode aan Franse taal en liefde in De Kaekelaar

Fans van de Franse taal en muziek kunnen 10 maart al aanstippen in hun agenda. Frank Mercelis zakt die avond af naar De Kaekelaar in Schoten. Hij brengt er ‘Talk To Me In French’, een muziekvertelling met Franse en Nederlandstalige nummers.

8 februari