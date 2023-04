Welke Tourwinnaar fietst mee met de Jan Janssen Classic en welk dier in de Biesbosch heeft eieren geroofd?

Toestel voor peuters in speeltuin aan Peedreef opgeknapt

De arbeiders van het gemeentemagazijn in Kapellen hebben het speeltoestel voor peuters in de speeltuin aan de Peedreef een opknapbeurt gegeven. Na de keuring is het opnieuw in gebruik. Momenteel wordt ook het startplatform van de glijbaan in de Papenboslaan gerenoveerd. Als de weersomstandigheden meezitten, zou dat tegen de Buitenspeeldag op 19 april gekeurd en weer toegankelijk moeten zijn. In het najaar staat er bovendien nog een opfrisbeurt voor de kleuterspeeltuin in het gemeentepark gepland, indien de weersomstandigheden dat toelaten.