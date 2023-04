Welke knelpunten moet Roosendaal namens de regio inbrengen in BrabantStad?

Gust (101) krijgt uitnodi­ging om naar kleuter­school te gaan: “Ons vader kan nochtans al knippen en plakken”

De ouders van Augustyn ‘Gust’ De Rydt uit Mariaburg (Brasschaat) zijn met een brief uitgenodigd om hun zoon digitaal aan te melden voor de kleuterschool. Gust is nochtans geen jongetje van 2, maar een hoogbejaarde man van bijna 102 jaar. “Toen ons vader honderd werd, heb ik gezegd dat we terug van nul beginnen tellen. Dat hebben ze tot op het gemeentehuis misschien gehoord”, zegt zoon Patrick lachend. De oorzaak van de hilarische fout? Twee onnozele cijfers van z’n rijksregisternummer.