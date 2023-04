WEER. Zwaarbewolkt in Kapellen vanochtend

Arboretum Kalmthout telt 11.000 planten­soor­ten vanuit de hele wereld, maar tot 15 mei gaat alle aandacht naar... de paarden­bloem (of pisbloem)

Het Arboretum Kalmthout 11.000 een unieke verzameling van bomen, planten en bloemen van over de hele wereld, maar tot 15 mei zetten ze een verrassende bloem in de kijker: de klassieke paardenbloem. “Een vierkante meter met één paardenbloem is waardevoller dan een vierkante meter zonder”, lacht Bram Rammeloo. “We dagen iedereen uit om een originele foto te nemen van je schaduw op je gazon of op straat en de paardenbloemen moeten je portret opfleuren.”