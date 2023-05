WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Kapellen

Krakers verjagen eigenaar van conciërge­wo­ning aan bouwfirma: “Ze hebben zelfs de sloten vervangen”

Een groepje krakers bewoont de leegstaande conciërgewoning aan de vroegere site van bouwbedrijf Van Gastel langs de Sluizenstraat in Schoten. Toen aannemer Jef Van Gastel (61) dat zondagavond ontdekte, werden hij en zijn kameraad verjaagd door de illegale residenten. Het is nu afwachten of het parket beveelt dat de ongewenste bewoners eruit moeten. “Eigenlijk is het toch eigenaardig dat de politie hen niet gewoon kan oppakken en meenemen”, zucht de eigenaar.