WEER. Vanochtend kans op helder weer in Kapellen

Gratis bur­ger-me­nu verorberen? Nieuwe Burger King in Wilrijk test of systeem crasht bij massaal bestellen

Na de zoektocht naar veertig nieuwe personeelsleden is het Wilrijkse filiaal van de Amerikaanse fastfoodketen Burger King - dat dinsdag opent - nu ook op zoek naar driehonderd vrijwilligers om te testen of de bestelzuilen het begeven als er op hetzelfde moment massaal besteld wordt. Ook wil het restaurant testen of het personeel stressbestendig genoeg is in zo’n hectische toestand. De vrijwilligers krijgen hun maaltijd uiteraard gratis aangeboden.