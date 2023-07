WEER. Stevige buien met een enkele keer onweer in Kapellen vandaag

Uitslaande brand naast Groot Schietveld in Brasschaat: “Niets te maken met raveparty”

In Brasschaat is zaterdagnamiddag brand uitgebroken in een gebouw aan de Ruiterijschool, vlak bij het Groot Schietveld. Dat bevestigt gouverneur Cathy Berx, die er nog steeds de provinciale rampenfase coördineert na de illegale rave op het militair domein en in het natuurgebied. De brand is intussen wel gedoofd.