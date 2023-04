WEER. Lichte regen en bewolking in Kapellen vanochtend

Federaal parlements­lid neemt zoontje mee naar vergade­ring: “Ik ga er geen gewoonte van maken”

Een opvallend beeld vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Tussen de federale parlementsleden zat dinsdag een jongetje in de vergadering. Vlaams Belanger Ellen Samyn had haar vierjarige zoon Antoon meegenomen, omdat ze geen opvang had gevonden tijdens de paasvakantie. “Op soms een klein beetje ondeugendheid na is hij erg flink geweest”, vertelt de mama.