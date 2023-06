WEER. In Kapellen bewolkte ochtend

ANTWERP KAMPIOEN Trouwste Ant­werp-fans nú al paraat op Grote Markt: “Hele dag vastge­roest op dit terras om onze helden van op de eerste rij te kunnen zien”

De kampioenen van Royal Antwerp vertoeven momenteel nog in Deurne voor een eerste officiële huldiging maar op de Grote Markt in Antwerpen zitten al vier rood-witte truitjes in volle spanning te wachten op hun helden, die vanavond in alle glorie ontvangen worden op het stadhuis. “Ik heb mijn personeel gisterenavond nog verlof gegeven vandaag, wegens ‘onvoorziene’ omstandigheden.”