WEER. Heldere ochtend in Kapellen

Na zeven jaar procederen krijgt Roemeense trucker gelijk in zaak tegen H.Essers: man schopte het zelfs tot privéchauf­feur van de grote baas

H.Essers uit Genk zal een schadevergoeding moeten betalen aan een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Antwerpse arbeidshof beslist, schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. De man ontving jarenlang een Roemeens minimumloon van 200 euro terwijl hij eigenlijk voor H.Essers in België aan de slag was. Hij schopte het in dat bedrijf zelfs tot privéchauffeur van grote baas Noël Essers.