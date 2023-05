WEER. Helder weer in Kapellen vanochtend

COLUMN Ook in Rijen moet een spion vooral goed kunnen liegen

Spionage in Brabant: het blijft een gekke gedachte. Toch is dat precies wat volgens de Amerikaanse justitie in Rijen gebeurde. Een bedrijf daar zou militaire spullen en technologische kennis hebben doorgespeeld aan de Russen, die er wellicht hun voordeel mee wilden doen in Oekraïne.