Voormalig raadslid voor Vlaams Belang Frieda De Naeyer overleden op 69-jarige leeftijd

Frieda De Naeyer kwam in 2012 in de lokale politiek in Kapellen als lijsttrekker voor Vlaams Belang. De partij behaalde toen maar één zetel en Frieda belandde in de gemeenteraad. “Het was toen een moeilijke periode voor de partij”, zegt huidig raadslid Chris Marynissen. “Heel wat mandatarissen stopten ermee, maar Frieda bleef mee aan de kar trekken. We reden naar alle uithoeken van Vlaanderen om te netwerken en te tonen dat er wel degelijk nog een afdelingswerking in Kapellen was. Vaak hadden we maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Omdat we beiden sterke karakters zijn, vielen af en toe wel eens harde woorden, maar het respect voor elkaar is altijd groot gebleven en geen enkele verjaardag of jubileum ging onopgemerkt voorbij. Ook mijn echtgenote en kinderen heeft ze in haar hart gesloten. Voor mijn echtgenote Els was ze onder meer de strenge maar geduldige leerkracht Frans. De kinderen konden dan weer een telefoontje verwachten wanneer een klusje geklaard diende te worden en een extra zakcentje kon verdiend worden of gewoon om hen te feliciteren wanneer daar een reden toe was.”