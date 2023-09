Vlaanderen investeert bijna 300.000 euro in atletiekpiste van Kapellen

UPDATE Sven Pichal vraagt week uitstel voor beslissing over verdere aanhouding; medever­dach­te moet eveneens in gevangenis blijven

Voormalig radiopresentator Sven Pichal (44) moet nog minstens een week in de gevangenis blijven. Zijn advocaat Walter Damen vroeg dinsdagmorgen onverwacht uitstel aan de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die over zijn verdere aanhouding moest beslissen. Medeverdachte Benoit D. (35) had net als Pichal uitzicht op een vrijlating met elektronische enkelband maar de KI wees dat af. Hij moet in de gevangenis blijven.