Vijf deelwagens van Poppy gestolen in Hoevenen en Kapellen: “Bende opgerold”

Stabroek/KapellenEen bende heeft in Hoevenen (Stabroek) en Kapellen vijf deelwagens van Poppy gepikt. Bij dertien van de knalrode auto’s werd ingebroken en geprobeerd de software te manipuleren. “Alle gestolen voertuigen zijn intussen teruggevonden, al is er wel wat schade”, aldus Nick Van den Eynde, operationeel directeur van Poppy.

De ruiten van de Poppy-deelwagens werden ingegooid. “De daders probeerden vervolgens de software te verwijderen”, vertelt Van den Eynde. “Dat is niet in alle gevallen gelukt, maar bij één van onze modellen wel.”

De aanbieder van deelwagens deed meermaals aangifte bij de Politiezone Noord over inbraak, poging tot manipulatie en diefstal. Daarop opende de lokale politie een onderzoek. Met vlotte bijstand van naburige politiezones Brasschaat en Schoten konden de wagens teruggevonden worden in België en Nederland. “We hebben ook de daders kunnen opsporen. De bende is opgerold”, aldus Tom De Gent, woordvoerder van Politiezone Noord. De zes aangehouden verdachten moeten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Quote Na ieder misbruik hebben we in het verleden extra veilig­heids­maat­re­ge­len genomen. We zullen nu bij het specifiek model nagaan hoe we diefstal in de toekomst kunnen vermijden Nick Van den Eynde, Operationeel directeur van Poppy

Zones heropenen

De dieven hebben de gestolen auto’s gebruikt om zelf mee rond te rijden. “Ze hebben toch wel wat materiële schade verricht. Alle wagens zijn teruggevonden, al zijn ze nog niet allemaal terug in ons bezit, want enkele staan nog bij de takeldienst. We zijn momenteel volop bezig de aangerichte schade in beeld te brengen”, aldus de operationeel directeur. Van zodra dat helemaal in orde is, kunnen de tijdelijk gesloten Poppy-zones Hoevenen en Kapellen weer open. “Dat zal wellicht in de loop van volgende week het geval zijn.”

De diefstal zet Poppy aan haar deelwagens beter te beveiligen. “We krijgen tegenwoordig minder te maken met inbraak of diefstal, omdat ons systeem verbetert. Na ieder misbruik hebben we in het verleden extra veiligheidsmaatregelen genomen. We zullen nu bij het specifiek model nagaan hoe we diefstal in de toekomst kunnen vermijden”, besluit Van den Eynde.

