Verken Putte-Kapellen via fotozoektocht

Verkeersinfo Half uur file op A12 vanaf Ekeren door ongeval ter hoogte van Stabroek

Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen op de A12 ter hoogte van Stabroek richting Antwerpen. De weg is volledig versperd. Je verliest momenteel 27 minuten tussen Ekeren en Zandvliet. Op de Antwerpse Ring ondervind je hinder in beide richtingen. Tussen Antwerpen-Noord en de Liefkenshoektunnel verlies je momenteel 38 minuten en van Antwerpen-Noord tot Berchem is het 33 minuten filerijden. Wie van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen wil, rijdt best om via Breda.