Verken de nieuwe wandelroute Mammoet en podcast in natuurgebied De Meiduinen

Al 21 procent meer cocaïne in beslag genomen dan in juni vorig jaar: “We kunnen spreken over een explosieve cocktail”

‘Drugs zijn een probleem voor heel Europa’. Dat was de insteek van de persconferentie woensdagmiddag bij de Grensinspectiepost van de douane in de Waaslandhaven. Nu de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne al met 21 procent is gestegen tegenover juni vorig jaar wilden de federale overheid en de douane duidelijk maken dat ze fel investeren in de strijd tegen de kartels en de georganiseerde internationale drugshandel. “We willen uiteindelijk 100 procent van de risicocontainers kunnen controleren.”