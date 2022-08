Verkeersomleidingen door asfalteringswerken tijdens de maand augustus

KapellenIn augustus zullen er werken plaatsvinden in verschillende straten, waardoor daar geen verkeer mogelijk is. Aan de werf geldt dan ook een parkeerverbod. De planning van de werken is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor versnellingen of vertragingen mogelijk zijn. Hier volgt een overzicht waar de werken plaatsvinden.

Van 3 t.e.m. 9 augustus zal er in de Heidestraat gewerkt worden in drie fases. Op 3 en 4 augustus tussen de Korte Spelierlaan en de Bosschaertdreef, 5 augustus tussen de Bosschaertdreef en de Georges Spelierlaan en op 8 en 9 augustusu tussen de Georges Spelierlaan en de Koning Albertlei. Tijdens de derde fase is de spoorwegovergang niet bereikbaar met de wagen vanuit de Heidestraat en in de Koning Albertlei blijft verkeer in beide richtingen mogelijk tussen de Spoorstraat en de Koningin Elisabethlei.

Op 2 en 3 augustus wordt het asfalt op de Hoogboomsteenweg vernieuwd tussen de Antwerpsesteenweg en de Koningin Astridlaan. Hiervoor wordt een omleiding voorzien.

In de Streepstraat wordt het fietspad aan de kant van de even huisnummers vernieuwd. Het gaat om het stuk tussen de Biartlei en de Parijseweg van vrijdag 5 tot woensdag 31 augustus. Er is dan geen verkeer mogelijk en de omleiding zal voorzien zijn via de Parijseweg, Bonapartelaan en de Kapelsestraat.

De asfalteringswerken staan gepland in volgende straten, waardoor deze onbereikbaar zijn: op 3 en 4 augustus in de Derdedreef, Vierdedreef en Bonapartelaan. Op 4 en 5 augustus in de Duinendreef tussen de Nachtegaallei en de Georges Capiaulei. Op 5 en 8 augustus in de Sint-Dionysusstraat, tussen de de Leopold Scheiperslaand en de Oosthoevestraat, in de Grensstraat, tussen de Paasbloemlaan en de Boterbloemlaan en in de Speckweg, tussen de Klinkaardstraat en de Speckweg. Op 9 augustus in de Heidestraat-Zuid, de Bremlaan en de Prins Albertlei.

Van 4 tot en met 19 augustus zullen er herstellingswerken uitgevoerd worden aan het wegdek in de Goudenregenlaan en de Lentelaan.

