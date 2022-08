Verkeershinder verwacht door wielerwedstrijd Kapelse Sprint

De volgende verkeersmaatregelen zullen van kracht zijn op dinsdag 2 augustus van 15.30 tot 22 uur: het verkeer van Putte richting Hoevenen zal worden omgeleid via de Bonapartelaan, Parijseweg, Krekelberg en Hoge Weg. Het verkeer van Hoevenen richting Kapellen/Putte wordt omgeleid via de Molenstraat, Parijseweg en Streepstraat. In het centrum van Kapellen zijn de Hoevensebaan, Albertdreef en Essenhoutstraat volledig verkeersvrij en parkeren is ook niet toegestaan. De Oblatenlaan, de Sterrelaan en de Zandstraat zijn onbereikbaar, want ze vallen binnen het parcours van de wielerwedstrijd. In de Bergstraat, Biartlei, Binnenweg, Dorpsplein, René De Pauwstraat, Kerkstraat en Sevenhanslei wordt tijdelijk het verkeer in beide richtingen toegestaan. Er geldt een parkeerverbod in de eerste 50 meter van de Bergstraat en de Sevenhanslei aan de zijde van de Hoevensebaan. De parkin van de Watertoren blijft bereikbaar via de Dorpsstraat-Kerkstraat.