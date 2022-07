Vanaf september kan je in Kapellen op vijf locaties elektrische deelfiets nemen

Berlaar/Kapellen Motorrij­der (73) overleden na klap tegen slagboom aan spoorover­weg: “Dankzij snelle reactie van treinbe­stuur­der kon aanrijding met trein worden vermeden”

Een motorrijder (73) is zaterdagavond overleden nadat hij tegen de gesloten slagboom van een spooroverweg in Berlaar gereden was. Een alerte treinbestuurder kon zijn collega verwittigen zodat de aanstormende trein nog net op tijd kon stoppen. Zo werd een aanrijding met de motorrijder, die op de sporen gevallen was, vermeden. Ondanks reanimatie ter plaatse, overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

17 juli