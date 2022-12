Van handgemaakte kerststalletjes tot lokaal bier: Plein70 houdt gezellige kerstmarkt

Frank Verstrae­ten verkoopt Sportpa­leis in halve dag uit met comeback Zillion: “Ik zoek nog een tiental mooie meisjes voor een erotisch waterbal­let”

Hét comebackfeest van de legendarische Zillion in het Antwerpse Sportpaleis is in amper 11 uur uitverkocht. Mastermind Frank Verstraeten doet daarmee, opnieuw, het onmogelijke: méér tickets verkopen voor een jaren geleden platgegooide discotheek dan op eender welke hoognacht van diezelfde danstempel eind jaren 90. “En na Antwerpen veroveren we de Versuz in Hasselt.”

30 november