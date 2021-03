Uitgebrande villa in Heidestraat blijkt drugslabo: twee honden gered uit vlammenzee, van de eigenaars geen spoor

Het waren voorbijgangers die als eerste de brandweer waarschuwden. Zij hadden verschillende explosies gehoord in een villa gelegen aan een zijstraatje van de Heidestraat in Kapellen. De brandweer kwam snel ter plaatse en verwittigde rond half 12 de politie van zone Noord dat er iets gaande was. “Bij aankomst zagen we dat de villa in kwestie in lichterlaaie stond,” vertelt Tom De Gent van Politiezone Noord. “Niet lang daarna bleken we te maken te hebben met een drugslabo dat in brand was gevlogen. Er waren verschillende synthetische stoffen aanwezig die het blussen bemoeilijkten. Wat de exacte oorzaak is geweest van de vuurhaard is momenteel nog niet duidelijk.”