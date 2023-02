Tweedehands en carnaval gaan al jaren hand in hand: ‘Zonde om carnavalspakken geen tweede leven te geven’

Antwerpen ASSISEN LIVE. “Er is geen wetenschap­pe­lij­ke verklaring voor dat hij zich niks kan herinneren”: Gerechts­psy­chi­a­ters maken gehakt van Du Lions geheugen­ver­lies

Het assisenproces tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion (58) is nog lang niet voorbij. Integendeel, voor dag vier staan opnieuw een hele resem getuigen op de planning. De meest opvallend onder hen is Raymond V. Met hem gebeurde hetzelfde als met Joël L.T., namelijk dat hij enkele jaren foutief als hoofdverdachte werd gezien, maar dan in de zaak Lutgarda Bogaerts. Tot slot zullen ook de gerechtspsychiaters hun rapport over Du Lion komen uitleggen.

8 februari