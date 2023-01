Twee gedichten van 16-jarige asielzoeker schitteren op poëziewandeling in Kapellen

KapellenDonderdag gaat de Poëzieweek van start. In kader daarvan hebben de vrijetijdsdiensten van de gemeente Kapellen in samenwerking met Fedasil woensdag een poëziewandeling gelanceerd. Twee van de dertien gedichten zijn geschreven door een 16-jarige Afghaan die verblijft in het asielcentrum in Kapellen.

De Poëzieweek loopt eigenlijk maar tot en met woensdag 1 februari. Al kan je de rolstoelvriendelijke poëziewandeling van drie kilometer met dertien stops in het dorpscentrum van Kapellen nog doen tot en met 15 april. De gedichten staan in thema van vriendschap, hoop en migratie. Enkele poëziestukjes daarvan zijn geput uit ‘HOOP’, de dichtbundel van Amnesty International, waarin 125 gedichten van evenveel dichters uit meer dan veertig landen gebundeld zijn.

Zo lees je op de tocht een gedicht van de Irakese vluchteling Ali Albazzaz en de Iraanse vluchtelinge Nafiss Nia. Al is de meest opvallende poëzie in de reeks toch wel ‘Mijn huis is niet waar ik nu woon’ en ‘groen blaadje’ van A. Abid. De schrijver is een asielzoeker uit Afghanistan. Zonder zijn ouders kwam de minderjarige hierheen. Hij woont sinds maart vorig jaar in het Fedasil Opvangcentrum Kapellen. In zijn land van origine schreef hij al poëzie. Dat is hij blijven doen.

Positief in beeld

Zijn twee gedichten bieden inzicht in zijn moeilijke situatie als jonge vluchteling. Ondanks de zware thematiek is hij tevreden dat zijn schrijfsels in het Pasjtoe - voor de poëziewandeling ook vertaald naar het Nederlands - te lezen zijn aan de pastorie en zaal LUX. “Ik ben er heel blij mee”, glundert de jongeman. “Asielzoekers komen vaak in het nieuws in verband met de asielcrisis. Het is fijn dat ze nu ook eens anders in beeld komen”, aldus Bernard D’Hoore, centrumdirecteur van Fedasil Opvangcentrum Kapellen.

Op de lancering van de poëziewandeling bracht de kerel woensdagnamiddag een gedicht. Vervolgens zorgden twee asielzoekers uit Eritrea - die eveneens bij Fedasil Opvangcentrum Kapellen verblijven - voor een muzikale noot. Herman (17) tokkelde op het muziekinstrument ‘krar’, een Eritrese versie van een lier. Samen met Abdu (17) zong hij er een liedje bij.

De poëziewandeling start aan de bibliotheek van Kapellen. Brochures zijn verkrijgbaar in de bib, het gemeentelijk vrijetijdsloket of in het Fedasil Opvangcentrum Kapellen.

Volledig scherm Herman en Abdu zorgden na de voordracht van het gedicht voor een streepje muziek. Vanwege privacyredenen zijn ze niet herkenbaar in beeld gebracht © emz

Volledig scherm 'Mijn huis is niet waar ik nu woon' hangt aan het hek van de pastorie © emz

Volledig scherm De poëziewandeling loopt nog tot en met 15 april © emz

