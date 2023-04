Twee dagen parkeerverbod langs drukke verbindingsweg in Kapellen door veegbeurt

Nieuwe gymhal nog in de steigers, maar nu al in trek bij internatio­na­le turnteams: “Australi­sche delegatie komt hier slapen tijdens WK turnen in Antwerpen”

Nog enkele maanden aftellen en dan kunnen de ruim 800 leden van ‘Dynamika, Gym en Dans Kalmthout’ – de nieuwe naam van de fusie tussen Gymka en Crescendo – hun intrek nemen in de gloednieuwe gymhal op het Sportpark Heikant. Het wordt een gymhal met overnachtingsmogelijkheden en die zijn nu al in trek want het team Australië dat deelneemt aan het WK turnen in Antwerpen later dit jaar komt er al logeren. Ook Zuid-Korea toonde al interesse.