Totale ommekeer bij Vivoo: interim-coach rijgt punten aaneen: ‘Groot deel selectie ook bij de jeugd getraind’

Klant bij AXA Bank of Crelan? Dit verandert er voor jou als gevolg van de fusie

Eind 2021 was er groot nieuws in de bankensector: Crelan nam AXA Bank Belgium over. De Groep Crelan verdubbelde zo in omvang. Tot nu toe bleven beide merken naast elkaar bestaan. Alleen: hoelang blijft alles nog bij het oude voor jou als klant? Zijn er nu al veranderingen? En welke staan er op til? Spaargids.be geeft een stand van zaken én blikt vooruit.