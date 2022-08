Tot 6,5 jaar cel gevorderd voor ripdeal, wapen- en drugshandel

ANTWERPEN Aftrap 41ste editie Jazz Middelheim met jonger publiek dan ooit: “Nieuwe geluiden voor een nieuw publiek”

Na het succes van Gent Jazz - 42.000 bezoekers - is het aan zusterfestival Jazz Middelheim in Antwerpen nu. Vier dagen lang is Park Den Brandt het decor voor jazz, in de breedste zin van het begrip. “Jazz Middelheim is niet gedefinieerd, we blijven vernieuwen, stilstaan is achteruit gaan, wij zijn de nederige dienaar van de muziek.”

12 augustus