Tankvlucht naar België neemt verder toe, maar is ook slecht voor de economie in de grensregio

Woning onbewoon­baar na brand in Kalmthout: 2 bewoners naar het ziekenhuis

In de nacht van zondag op maandag moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand in de Korte Heuvelstraat in Kalmthout. De benedenverdieping raakte daarbij ernstig beschadigd, maar er vielen geen gewonden.