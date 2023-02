Studenten doneren 300 paar gloednieuwe Nikes aan asielzoekers: “Sporten bevordert inclusie”

KapellenHet Fedasil Opvangcentrum Kapellen heeft deze week een groep studenten van de Antwerp Management School over de vloer gehad. In kader van een schoolproject hebben zij voor de asielzoekers via Nike maar liefst 300 paar gloednieuwe sportschoenen kunnen regelen, die verdeeld zullen worden over de opvangcentra in Broechem (Ranst) en Kapellen.

In de opleiding cost-program moeten de studenten van de Antwerp Management School binnen het vak ‘Global Leadership Skills’ al doende leren via een ‘action learning project’. Die jaaropdracht moet uitgaan van de doelstellingen voor duurzaamheid (SDG’s). “Wij kwamen op het idee om sport- en voetbalschoenen te recycleren, die we dan via asielcentra een tweede leven willen geven”, vertelt student Kevin Hofkens (23). “Al snel hebben we onze lat hoger gelegd. Bij meerdere bedrijven hebben we gepolst of zij voor ons project geen nieuwe schoenen wilden doneren. Na verschillende telefoontjes en afspraken met Nike wilde zij wel driehonderd paar exemplaren uit hun stock weggeven.”

Blessures vermijden

Die moesten ze zelf nog prepareren. Dat is intussen gebeurd. Momenteel staan de schoenen bij Fedasil Opvangcentrum Kapellen. De helft gaat nog naar het asielcentrum in Broechem. “Sporten kan inclusie bevorderen. Het zorgt ervoor dat iedereen erbij hoort. Deftig sporten doe je best niet op sneakers, maar met degelijke sportschoenen, die ook irritaties en kleine blessures vermijden”, zegt Kevin. “Een groot deel kan naar de vestiaire, zodat iedereen er gebruik van kan maken.”

Quote We vinden het een heel toffe actie van de studenten. Vooral voor jongens en mannen hebben we een tekort aan sportschoe­nen. Bernard D’Hoore, Directeur opvangcentrum

De donatie wordt warm onthaald bij Fedasil Opvangcentrum Kapellen. “Giften van kledij in goede staat zijn altijd zeer welkom. We vinden het dan ook een heel toffe actie van de studenten. Vooral voor jongens en mannen hebben we een tekort aan sportschoenen. Die zijn trouwens heel in trek bij de bewoners. We gaan ze dus goed kunnen gebruiken. Normaal is onze tweedehands winkel redelijk beperkt qua aanbod, maar dankzij schenkingen als deze kunnen we dat toch ook eens wat afwisselender maken”, aldus centrumdirecteur Bernard D’Hoore. “Zelf hebben we even met de stafleden kunnen spreken. Zij zeiden dat het jammer is dat we hun gezichtjes niet zouden kunnen zien na de schenking, want ze verzekerden ons dat de asielzoekers er erg blij mee zullen zijn”, vertelt Kevin.

Grotere campagne

Hoewel hun schoolopdracht eigenlijk is afgerond, is het team studenten wel van plan door te gaan met het project. “We hebben daarin een grote waarde gezien. Via sportclubs willen we nog een grotere campagne opzetten om sportschoenen in te zamelen voor meerdere opvangcentra.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.