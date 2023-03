Strakke techno, gewoon in de Snor in Ossendrecht. Dus je kunt er lekker op de fiets naartoe

“Misschien hebben we met de islam wel een bondgenoot tegen woke”: Jong N-VA’er Dominic Potters (27) bijt van zich af na de zoveelste verdwenen poster op de Universi­teit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is té woke. Althans volgens de studentenvereniging van N-VA, die met lede ogen aanzag hoe promotieaffiches van Bart De Wevers boektour ‘door linkse studenten’ in een mum van tijd van de muren werden getrokken. Tijd voor een gesprek met woordvoerder van N-VA StuAnt Dominic Potters (27), die in zijn pen kroop voor een opinie. Over een anti-woke revolutie in de academische wereld en of het nog cool is om Vlaams te zijn: “Het confederalisme is misschien wel het hoogste goed. Maar zelfs voor het hoogste goed laat je geen principes vallen.”