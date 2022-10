Steve (37) zet punt achter zijn hengelsportwinkel: “Crisis veroorzaakt bloedbad in onze sector”

Steve opende een dikke anderhalf jaar geleden ‘De Gouden Hengel’ langs de Antwerpsesteenweg in Kapellen. In eerste instantie boomde de hengelsportwinkel, omdat corona het sportvissen immens populair maakte. Al bleek de coronacrisis langer te duren dan verwacht. “Door de Brexit hadden we problemen met leveringen vanuit Groot-Brittanië. De producten uit het Oosten werden duurder door de hoge containerprijzen. Dan kwam daar nog eens de energiecrisis bovenop. Mensen hebben geen geld meer voor hobby’s als hengelen. Van het ene extreme zijn we in het andere gegaan.”