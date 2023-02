Spreekuur voor ondernemers is weer terug in Woensdrecht

Brasschaat Vier keer zilver én de beste brouwerij van 2022: Giovanni van Galea Craft Beers grote winnaar van Beer Awards

Vier keer zilver met vier schillende bieren en dan nog eens gekozen tot beste brouwerij van 2022. Giovanni Christis van Galea Craft Beers was toch een beetje dé winnaar van de Beer Awards. Het was nog maar de eerste keer dat hij in de prijzen viel. De prijsbeesten zijn Antwerp (stout), Holy Roasty (alcoholvrije stout), I see the sea through my cup of tea (blond) en Jaguar Warrior (amber). “Ik zou liegen moest ik zeggen dat ik niet trots ben”, lacht Giovanni Christis.

