Sporthal in Putte-Kapellen krijgt ledverlichting

“Hotspot voor grensver­leg­gen­de muziek”: Summer Bummer Festival voor het eerst in Trix

Het avontuurlijk muziekfestival Summer Bummer strijkt na zeven edities voor het eerst twee dagen neer in muziekclub Trix. “Met een internationale line-up vol topmuzikanten en een hedendaagse jazzopera in wereldpremière, is Antwerpen weer een weekend lang de hotspot voor liefhebbers voor grensverleggende muziek.”